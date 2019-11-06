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    عامر : لدينا 4 تريليونات جنيه ودائع نستهدف توجيه نسبة منها لدعم الشركات الناشئة

    09:09 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    عامر : لدينا 4 تريليونات جنيه ودائع نستهدف توجيه نسبة منها لدعم الشركات الناشئة

    طارق عامر

    كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

    قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الجهاز المصرفي في مصر لديه سيولة مرتفعة تصل إلى 4 تريليونات جنيه إجمالي حجم الودائع.

    وأضاف عامر، خلال كلمته للإعلان عن إطلاق مسابقة مصرية فرنسية للشركات الناشئة، اليوم الأربعاء، أن هناك رغبة في التعاون مع وزارة الاتصالات وتوظيف نسبة من هذه السيولة في تمويل هذه النوعية من الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.

    وأوضح عامر أن المركزي يدعم الشمول المالي والتكنولوجيا الرقمية والمساعدة على الانتشار في السوق المصري وتقديم كل الدعم لها، حيث يهدف إلى وجود قطاع مصرفي يساعد الشركات الصغيرة على النمو، ودعم المجددين والمبتكرين.

    طارق عامر البنك المركزي الشركات الناشئة

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