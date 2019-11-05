"التجاري الدولي" يوافق مبدئيا على شراء حصة في بنك بكينيا

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بشكل مبدئي، على الاستحواذ على حصة في أحد البنوك التي تعمل في كينيا، بحسب بيان من البنك للبورصة اليوم الثلاثاء.

وقال البنك، إن مجلس الإدارة وافق على التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات الرقابية المعنية في مصر وكينيا، لكنه لم يفصح عن أي بيانات عن حجم الصفقة أو البنك المقصود.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك- المرسلة للبورصة اليوم- ارتفاع أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 نحو 8.5 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 7 مليارات جنيه، في الفترة المقارنة من 2018.

وسهم البنك التجاري الدولي، هو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث ارتفع بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 2.3%، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.2%.