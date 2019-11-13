مصر للأسمنت – قنا تتحول للربح في الربع الثالث من 2019

كتبت- شيماء حفظي:

تحولت شركة مصر للأسمنت قنا للربح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، تحول الشركة للربح بقيمة 15 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور (يوليو – سبتمبر 2019) مقابل خسائر بقيمة 9.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية، على الرغم من تراجع المبيعات، مع تقليل المصروفات.

وسجلت الشركة مبيعات خلال الربع الثالث من العام بقيمة 766 مليون جنيه، مقابل 811.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخفضت الشركة تكلفة المبيعات خلال الربع الثالث إلى 643.2 مليون جنيه، مقابل تكلفة مبيعات بقيمة 671.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح الشركة إلى 29.7 مليون جنيه مقابل 89.4 مليون جنيه، وسجلت مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وتعمل الشركة في إنتاج الأسمنت بأنواعه، وغيره من المنتجات المتفرعة من الأسمنت أو المرتبطة بها ومواد البناء، والاتجار فيها، ومستلزمات التشييد، لكنها أسندت تشغيل المحاجر وتوريد الخمات وتكشيف الحجر الجيري لشركة اسيك للتعدين "اسكوم".