كيلو الكوسة يصل إلى 12 جنيهًا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور، اليوم السبت، وتراوح سعر الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.2 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.