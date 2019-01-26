"حققت تقدمًا كبيرًا في برنامج الإصلاح".. أبرز رسائل صندوق النقد عن مصر

كتبت- ياسمين سليم:

أصدرت مدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، بيانًا صحفيًا أمس أثنت فيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.

وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وبدأت مصر تنفيذ البرنامج بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال.

وتضمن بيان كرستين لاجارد عن مصر أكثر من رسالة مهمة عن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أبرزها أنها ستوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.

وأثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة لم تنفذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو تطلب الحكومة تأجيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.

ويظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 1 فبراير المقبل عدم وجود مصر، ضمن الدول المقرر مناقشة إجراء المراجعة الاقتصادية لها، وهو الأمر الذي تنتظره مصر من أجل الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

ولا يعني عدم إدارج مصر حتى الآن في جدول اجتماعات الصندوق أنه لا يمكن إدراجها في أي وقت، خاصة في ظل ما ورد في بيان لاجارد أمس من أن المجلس التنفيذي سيجتمع خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة المراجعة الرابعة لمصر.

وتضمن بيان مدير صندوق النقد الدولي أكثر من رسالة إيجابية عن مصر أبرزها:

- مصر حققت تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها في تحقيق استقرار الاقتصادي الكلي.

- معدل النمو في مصر من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.

- عجز الميزانية يسير في اتجاه هبوطي والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019.

- البطالة انخفضت إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

- من المهم المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

- المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعاً في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وسأوصي بموافقة المجلس عليها.

- أشيد بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح.

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