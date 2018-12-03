"فوري" تقدم خدمات الدفع الإلكتروني لأعضاء نادي الجزيرة

القاهرة - مصراوي

وقعت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، اليوم الاثنين، أول عقد شراكة مع نادى الجزيرة الرياضي لإطلاق أول نادي ديجيتال في مصر من خلال الهاتف المحمول.

وقال عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضي إن اتفاقية نادي الجزيرة الرياضي مع "فوري" هدفها تسهيل آليات الدفع لخدمات النادي من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

وأضاف "جزارين"، في بيان صادر عن الشركة حصل مصراوي على نسخة منه، أن التطبيق سوف يساهم في تعزيز المكانة الاجتماعية والحفاظ على راحة الأعضاء.

من جهته، قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لـ "فوري" إن الشركة تسعى إلى إدخال الأندية الرياضية إلى عالم رقمي، إذ أنه يمكن لأعضاء النادي من خلال "تطبيق نادى الجزيرة"، تجديد عضوية النادي، وحجز الملاعب الرياضية، ودفع اشتراك المدارس الرياضية، وشراء كافة المستلزمات داخل النادي من خلال الهاتف المحمول، إضافة إلى تجميع كوبونات ونقاط الاستبدال عن طريق "فوري" بالإضافة إلى الاستفادة بأكثر من 400 خدمة مختلفة مقدمة من فوري، كما تتضمن هذه الاتفاقية طرق الدفع بالكارنيه الذكي لنادي الجزيرة الرياضي.