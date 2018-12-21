أسعار الذهب ترتفع عالميًا بفعل ضغوط على الدولار

القاهرة – وكالات:

تماسكت أسعار الذهب اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع استمرار الضغوط على الدولار بسبب انحسار توقعات زيادة الفائدة الأمريكية ومخاوف الاقتصاد بوجه عام على نحو جعل المستثمرين يعزفون عن الأصول التي بها مخاطرة.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1260.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد قفز بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وبلغ المعدن الأصفر 1266.4 دولار للأوقية، وهو مستوى كانت آخر مرة يسجله فيها في السادس والعشرين من يونيو حزيران.

وارتفع الذهب بنحو 1.9% منذ بداية الأسبوع.

وهبط المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1263.7 دولار للأوقية يوم الجمعة.