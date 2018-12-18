أوراسكوم للتنمية توقع اتفاقية مع توماس كوك لإنشاء وتجديد فندقين بالجونة

كتبت- دينا خالد:

وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، من خلال إحدى شركتها التابعة، أوراسكوم للفنادق، اتفاقية مع شركة توماس كوك للسياحة، لإنشاء فندق "كاسا كوك" بالجونة وتجديد فندق "أرينا إن الجونة"، بإجمالي قيمة استثمارية لكلا الفندقين بلغت 200 مليون جنيه.

وأضاف الشركة في بيان أرسلته الشركة إلى البورصة، اليوم الثلاثاء، أن فندق "كاسا كوك" سوف يضم نحو 100 غرفة، ومن المقرر افتتاحه في أكتوبر 2019.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم تغير أسم فندق "أرينا إن الجونة" إلى "كوكس كلوب"، الذي من المقرر افتتاحه في صيف 2019، وسيتضمن 140 غرفة وحمام سباحة كبير.

وأوراسكوم للتنمية مصر هي شركة تطوير متكاملة للمدن السياحية فى مصر، وتعمل بنموذج أعمال رأسى ومتكامل، حيث تتخصص في تطوير الوحدات السكنية، الفنادق، والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الجولف، المراكز الترفيهية فى قلب كل مدينة ومراسي اليخوت.

وعلق خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، في البيان إن نحن متحمسون للشراكة مع توماس كوك واختيار الجونة أول واجهة لأحدث علامة تجارية لسلسة فنادق توماس كوك في الشرق الأوسط.

وتوماس كوك، هي واحد من أكبر شركات السياحة في العالم، وفي 2016 أطلقت علامتها التجارية الفخمة لفنادق توماس كوك.

وقال إنريك نوغوير، رئيس شركة توماس كوك للفنادق والمنتجعات إن يتيح فتح الفندقين في الجونة فرصة جيدة لجذب عملاء جدد إلى هذا الجزء المذهل من مصر.