تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة، واعتلائه سطح منزل وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على المارة بالطريق العام، بما عرض حياتهم للخطر بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بنشوب مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص) وطرف ثان (شقيقين)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة دون حدوث إصابات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم تم ضبط كمية من الزجاجات الفارغة وسلاح أبيض تم استخدامهما في التعدي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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