الداخلية تكشف حقيقة فيديو تهديد ضابط لمواطن بسوهاج

كتب : عاطف مراد

02:12 م 27/03/2026 تعديل في 02:56 م

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بأحد أقسام مديرية أمن سوهاج بتهديده ومنعه من دخول منزله، وإلقاء القبض على نجليه بدون وجه حق.

بلاغ الطفل

أكدت التحريات عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى 5/5/2025، حينما تبلغ مركز شرطة طهطا من صياد، مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية بعثوره على جثمان نجله (طالب يبلغ من العمر 9 سنوات، وبها جروح متفرقة بالجسم) داخل قطعة أرض فضاء ملحقة بمنزله.

قتل طفل واعتداء جنسي

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما نجل الشخص الظاهر بالمقطع، ونجل عمه، وبمواجهتهما اعترفا بمحاولة استدراج المجنى عليه والاعتداء عليه جنسيًا، وعند مقاومته تعديا عليه بسلاح أبيض وقطعة زجاج، ما أدى إلى وفاته، ثم نقلا الجثمان إلى مكان العثور عليه لمحاولة إلصاق التهمة بأهله.

ضبط المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وعرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وما زالا قيد الحبس حتى الآن.

الادعاء الكاذب

كما تم ضبط ناشر المقطع، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب بهدف خلق خصومة مع الضابط المؤرخ محضر التحريات والتأثير على مجريات التحقيق.

ادعاء كاذب ضابط شرطة طهطا أمن سوهاج تحقيق جنائي

من واشنطن إلى طهران.. هل تشكل الجندية الأمريكية السابقة مونيكا ويت تهديدًا
