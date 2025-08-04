كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من مواطنين بشأن قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة، حيث يظهر أحدهم حاملًا بندقية خرطوش، وذلك بمحافظة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28/7/2025، ورد بلاغ إلى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بمحافظة الدقهلية) داخل المركبة، وذلك بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 عناصر جنائية "الظاهرين بمقطع الفيديو")، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 2 طبنجة – السيارة المستخدمة في الواقعة).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات مالية بين أحدهم و(عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية)، حيث قاموا بتتبع الأخير أثناء استقلاله مركبة "التوك توك" رفقة المجني عليه، مستقلين سيارة أحدهم، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما، مما أسفر عن وفاة سائق مركبة "التوك توك".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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