قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر "أم سجدة"

كتب – أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

كما قررت النيابة التحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمة أثناء ضبطها، والتحفظ على بعض مقاطع الفيديو محل التحقيق، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تلقت عدة بلاغات ضد صانعتَي محتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، بالإضافة إلى تجاوزات تتعلق بالآداب العامة، والتشكيك في مصادر ثرواتهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين (ربتا منزل، مقيمتان بمحافظتي القاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بقيامهما بتصوير ونشر المقاطع محل البلاغات، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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