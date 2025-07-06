هارب من حُكمين بالإعدام.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالإسماعيلية
12:55 م الأحد 06 يوليه 2025
كتب- علاء عمران:
لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، إثر تبادله إطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة الإسماعيلية.
كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وبمشاركة قطاع الأمن العام، قد تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، المحكوم عليه في عدد من القضايا الجنائية تشمل: حُكمين بالإعدام، و4 أحكام بالسجن المؤبد في جنايات تتنوع بين (القتل العمد – الشروع في القتل – حيازة سلاح – مخدرات – استعمال قسوة – سرقة بالإكراه).
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أمنية مشتركة مع قطاع الأمن المركزي، حيث بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النيران تجاه القوات، فبادلوه بالمثل، مما أسفر عن مصرعه.
وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من مخدر الهيروين، و بندقية آلية.
وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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