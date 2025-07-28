مصدر أمني: فيديوهات تجمعات المحافظات "قديمة ومفبركة"

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة مقاطع الفيديو التى تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات فى الوقت الراهن.

وأكد المصدر على أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019، وتأتى ذلك فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المتواجدة بالخارج لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية "على غير الحقيقة".

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المقاطع.