مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بمشاركة قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في جنايتي "سلاح ناري – سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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