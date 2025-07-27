إخلاء سبيل شقيقة منة عرفة وطليقها بعد مشاجرة داخل نادٍ شهير بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، بإخلاء سبيل شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ بين الطرفين داخل نادٍ اجتماعي شهير، على خلفية خلافات بشأن رؤية الأطفال.

وكان قسم شرطة أكتوبر قد تلقى بلاغًا من إدارة أحد الأندية الاجتماعية، يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدة ورجل، تبيّن لاحقًا أنهما شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، وذلك بسبب خلاف حول ترتيبات الرؤية.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن السيدة "رانيا"، شقيقة الفنانة، حضرت إلى النادي لرؤية أطفالها – الذين في حضانة والدهم – وقدّمت لهم بعض الهدايا، إلا أن مشادة وقعت بينها وبين طليقها، تطورت إلى تراشق بالألفاظ، وذلك بعد قيامه بكسر الهدايا والتعدي عليها بالقول واليد أمام رواد النادي.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بضبط الطرفين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى عرضهما على جهات التحقيق التي أمرت بإخلاء سبيلهما بعد الاستماع إلى أقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر الجهات المعنية استكمال التحقيقات تمهيدًا للفصل في الشكوى وفقًا للقانون.