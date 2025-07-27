كتب - رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم، وآخرين، بسرقة مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا وزير الاتصالات السابق بمنطقة الطالبية.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 9500 لسنة 2025 جنح الطالبية، للمتهمين: "أحمد.ف"، وشقيقه "إبراهيم.ف"، و"هشام.ا"، و"أحمد.ج"، و"عبد الستار.أ"، و3 متهمين آخرين، تهمة السرقة.

واعترف المتهمان "أحمد.ف" وشقيقه "إبراهيم.ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل فيلا وزير الاتصالات السابق، مستغلّين علمهما بخلو الفيلا من السكان، ثم قاما ببيع تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها.

فيما أقرّ باقي المتهمين أمام النيابة العامة بتحصّلهم على المنقولات (من تحف ومقتنيات) دون علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة.

من جانبه، أكد المحامي أسامة الكيلاني، دفاع أحد المتهمين، أن موكله لم يكن شريكًا أو فاعلًا أصليًا في جريمة السرقة، بل نُسبت إليه تهمة إخفاء أشياء مسروقة، وهو ما نفاه تمامًا في التحقيقات، مشيرًا إلى عدم علمه بأن الأشياء محل الاتهام مسروقة، مؤكدًا كذلك عدم ضبط أي أحراز أو أدوات تشير إلى اشتراكه في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على 8 متهمين، لاتهامهم بسرقة وإخفاء مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا وزير الاتصالات السابق بمنطقة الطالبية.

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