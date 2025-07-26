بلاغ للنائب العام ضد الداعية سعاد صالح بسبب فتوى "الحشيش حلال"

كتب – أحمد أبو النجا:

تقدَّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد الداعية سعاد صالح، على خلفية تصريحات نُسبت إليها بشأن جواز تعاطي الحشيش واعتباره "حلالًا"، وهو ما اعتبره محفوظ يُشكِّل جريمة في حق المجتمع والقانون والدين.

استهل المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1293314 لسنة 2025 عرائض النائب العام، بالإشارة إلى أن الداعية سعاد صالح أدلت بتصريحات تفيد بأن الحشيش "حلال" ويجوز تعاطيه، واصفًا تلك التصريحات بـ"المشبوهة"، رغم وجود قوانين وأحكام قضائية واضحة، وجهود تبذلها سلطات الأمن لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

وأضاف محفوظ في بلاغه أن هذه التصريحات العلنية تُعد جريمة تحريض للمواطنين على عدم الانقياد للقوانين السارية في الدولة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 167 من قانون العقوبات، والتي تقضي بأن: "كل من حرّض علنًا على مخالفة القوانين أو على الاعتداء على المصلحة العامة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار محفوظ إلى أن جريمة التحريض على مخالفة القانون تتجسّد أيضًا في الدعوة إلى عدم الالتزام بطواعية سلطات الدولة، مما يفتح الباب للفوضى والإضرار بالنظام العام.

كما اعتبر محفوظ أن تصريحات الداعية تمثل أيضًا جريمة نشر أخبار كاذبة، وجريمة ازدراء الأديان، وذلك وفقًا للمواد 80، 98، و102 من قانون العقوبات.

واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق موسّع في هذه التصريحات، التي وصفها بـ"دعوات الضلال والتضليل"، خاصة وأنها صادرة عن شخصية دينية يُفترض أنها تتحدث للناس باسم الدين، مطالبًا بإصدار أمر بضبطها وإحضارها ومنعها من السفر، تمهيدًا لتقديمها لمحاكمة عاجلة، لمحاسبتها عن الجرائم المنسوبة إليها، واتخاذ ما يلزم قانونًا في هذا الشأن.

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