المتهم بابتزاز طارق ريحانة أمام المحكمة: "ساعدته وعايز حقي"

كتب - أحمد عادل:

شهدت محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون وجه حق، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

وخلال الجلسة، اعترف المتهم بإرساله رسائل تهديد إلى الفنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا:

"أنا ساعدته في أوقات كتير وعايز حقي.. وبعتله رسايل تهديد على السوشيال ميديا".

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم المدعو "ع. س"، بأنه في غضون بداية عام 2022، هدّد الفنان كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على مبالغ مالية، مقابل عدم نشر تلك المقاطع، وذلك وفقًا لما هو ثابت بالتحقيقات.

وكان الفنان طارق ريحان قد حرر بلاغًا رسميًا، اتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة مقاطع فيديو خاصة من هاتفه المحمول، واستخدامها لاحقًا في تهديده وابتزازه ماليًا، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للمحاكمة.

​اقرأ أيضا:

مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

جثة مسنة و6 مصابين وسط جحيم شقة حديقة الحيوان بالجيزة

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟

"كنت بنام في العربية عشان الريحة".. قصة عاطل قتل زوجته وتركها في غرفتها أسبوعين