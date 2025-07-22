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الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي بـ4120 قضية في يوم واحد

04:03 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

سرقة تيار كهربائي

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كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة، حيث شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية موسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية.

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1,359 قضية متنوعة بمرافق المترو ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4,120 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد.

وفي السياق ذاته، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 442 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وغيرها من المجالات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين على القانون، وتحقيق الأمن العام.

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