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على الطريق السريع.. سائق نقل يسير عكس الاتجاه ويُخفي اللوحات هربًا من المخالفات بأسيوط

01:01 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

سائق نقل يسير عكس الاتجاه

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة في محافظة أسيوط، مع تعمده إخفاء اللوحة المعدنية الخلفية للمركبة، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا فعلته برغبته في اختصار الطريق، كما أقر بقيامه بإخفاء اللوحة المعدنية الخلفية للحيلولة دون تحرير مخالفات مرورية ضده.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

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سائق نقل يسير عكس الاتجاه المخالفات أسيوط الطريق السريع
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