كتب – أحمد عادل ورمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الشروع في قتل طالب بالصف الثالث الثانوي أمام المدرسة، في آخر أيام الامتحانات، على يد زميله بسبب رفضه إملاءه إجابات الامتحان داخل اللجنة، عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

وجاء في التقرير الطبي أن الطالب المجني عليه يعاني من جرح قطعي في جبهة الرأس، وسحجات متفرقة بالوجه، إلى جانب جرح قطعي في الذراع يبلغ طوله 4 سم، وجرح قطعي غير نافذ بالبطن، بالإضافة إلى طعنة نافذة في الجهة اليسرى من البطن استلزمت تدخلاً جراحيًا.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم "س. ح" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زميله أمام باب المدرسة.

ووجهت النيابة للمتهم "سيف" تهمة الشروع في القتل في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان، بعد أن كشفت التحقيقات اعتداءه على زميله باستخدام سلاح أبيض أمام المدرسة.

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