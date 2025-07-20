فيديو مؤلم| اعتداء على مسن في البحيرة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تعدي بعض الأشخاص على رجل مسن ونجله بالضرب في محافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 يونيو الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة المركز)، أفاد بتضرره من ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدي عليه ووالده بالضرب، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة.

وقد تم ضبط المتهمين في حينه، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيالهم.