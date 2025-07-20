أمن المنافذ: ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، من خلال تعزيز السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط 2.618 مخالفة مرورية متنوعة، و29 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 216 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومنع كافة صور الجريمة.