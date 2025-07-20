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لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 566 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

11:01 ص الأحد 20 يوليه 2025

لعدم اتداء الخوذة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 587 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

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الخوذة وزارة الداخلية الدراجات النارية
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