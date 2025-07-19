كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر تحديد جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان محمد رمضان، على حكم تأييد إيداعه بإحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي "نيو جيزة".

وكانت محكمة مستأنف الطفل قد أيدت في وقت سابق حكم أول درجة، بإيداع "علي"، نجل الفنان محمد رمضان، إحدى دور الرعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل النادي.

وكانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيق في الواقعة عقب تلقي بلاغ بتعرض أحد الأطفال للاعتداء داخل النادي، وأحالت المتهم إلى المحاكمة بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف وشهود العيان، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المشار إليه.

وتقدَّم المستشار أحمد الجندي، دفاع نجل الفنان محمد رمضان، إلى هيئة المحكمة بما يفيد تصالح موكله مع أسرة الطفل المجني عليه في واقعة المشاجرة التي نشبت بين "علي"، نجل محمد رمضان، والطفل "عمر" داخل النادي، مشيرًا إلى تنازلهم عن الدعوى.

كما أقر المستشار أحمد مختار، دفاع أسرة الطفل المجني عليه، بالتصالح والتنازل الرسمي أمام المحكمة.

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