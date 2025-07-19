كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من كشف ملابسات واقعة احتجاز شخص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وتعود التفاصيل إلى تلقي قسم البساتين بلاغًا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من آخر، طالبه فيه بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح نجل شقيقه، والذي يعمل مندوبًا بإحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم حلوان.

وبإجراء التحريات، تبين تورط 5 أشخاص من قاطني القاهرة في ارتكاب الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية، كما عُثر بحوزتهم على المجني عليه مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهتهم، اعترف أحد المتهمين بأن المجني عليه حصل منه على مبلغ مالي مقابل مساعدته في الحصول على قرض، إلا أنه لم يفِ بالاتفاق، ما دفعه للتنسيق مع باقي المتهمين لاستدراجه واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة لإجباره وأهله على رد المبلغ.

وقد أيد باقي المتهمين والمجني عليه ما جاء في الاعترافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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