الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

كتب- علاء عمران:



وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 4 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيم مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا لحملات مكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.





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