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بعد انتشار الفيديو.. القبض على ميكانيكي قاد دراجته بتهور في الإسكندرية

03:25 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد دراجة نارية يقود برعونة ويؤدي حركات استعراضية على أحد الطرق بمحافظة الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وذكرت الوزارة، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أنه بالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية "دون لوحات معدنية"، وتبين أن قائدها ميكانيكي مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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القبض على ميكانيكي ميكانيكي يقود دراجته بتهور قائد دراجة نارية يقود برعونة
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