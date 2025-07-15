محافظ الجيزة يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في زيارة رسمية جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار الشناوي مهام منصبه الجديد رئيسًا للهيئة.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار الشناوي عن ترحيبه بالمحافظ، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين النيابة الإدارية والأجهزة التنفيذية في مختلف الملفات، وعلى رأسها مكافحة الفساد الإداري.

من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار عن تقديره البالغ للدور الوطني الذي تقوم به النيابة الإدارية في حماية المال العام وتحقيق العدالة والانضباط الوظيفي، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لجهود الهيئة في أداء رسالتها.

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