دولارات وذهب.. قرار جديد من النيابة بشأن سرقة فيلا خبيرة إتيكيت شهيرة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقات موسعة مع خادمة، اتهمتها خبيرة إتيكيت ومقدمة برنامج بإحدي القنوات الفضائية، بسرقة مبالغ مالية وعُملة أجنبية وإنسيال ذهبي من داخل فيلتها.

وأمرت النيابة باستدعاء مقدمة البرامج لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة، وكيفية اكتشافها للجريمة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستعلمت عن السجل الجنائي للمتهمة لبيان مدى تورطها في وقائع مماثلة.

وكشفت خبيرة الإتيكيت، في تصريحات صحفية، تفاصيل اكتشافها للسرقة، مشيرة إلى أن الخادمة تعمل لديها منذ 3 أشهر فقط، وأظهرت كفاءة كبيرة في أعمال النظافة والطهي، مؤكدة أنها كانت تعاملها كأحد أفراد الأسرة، قائلة: "كنت أظن أن المعاملة الطيبة كافية، لكن اتضح أنها كانت تخطط للسرقة منذ البداية".

وأوضحت أن الشك راودها بعد ملاحظتها اختفاء مبلغ مالي من ظرف موضوع خارج درج مغلق، وكان مكتوبًا عليه قيمة المبلغ، مؤكدة أن الفيلا لم يكن يتواجد بها سوى الخادمة في هذا التوقيت.

وتوجهت صاحبة البلاغ إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا رسميًا اتهمت فيه الخادمة بسرقة 24 ألف جنيه، و1000 دولار، و100 يورو، بالإضافة إلى إنسيال ذهبي، مشيرة إلى أن الخادمة اعترفت بالفعل بارتكاب الواقعة، وأعادت جزءًا من المسروقات بعد أن أنفقت باقي المبالغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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