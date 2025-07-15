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خبطها وهرب.. ضبط سائق تسبب في مصرع فتاة بمدينة بدر

12:39 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

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كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة، لقيامه بصدم سيدة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة بدائرة قسم شرطة بدر. وبالانتقال والفحص، تبيّن أنه أثناء عبور إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الفيوم، للطريق، صدمتها سيارة مجهولة، وفرّ قائدها من موقع الحادث، مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة أودت بحياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وبرر هروبه خشية المساءلة القانونية، وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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