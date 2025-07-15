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بسبب معاكسة فتاة.. معركة بالأسلحة البيضاء وسقوط مصابين في السلام

12:09 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

المتهمون

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مشاجرة نشبت بين طرفين بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.
كان قسم شرطة السلام ثان قد تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبيّن نشوب مشاجرة بين: الطرف الأول: 4 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات بالوجه، والطرف الثاني: 8 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.
وتبيّن أن المشاجرة اندلعت إثر قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة نجلة أحد أفراد الطرف الأول، مما أدى إلى تصاعد الخلاف وتطوره إلى مشاجرة عنيفة استخدم خلالها الطرفان الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن الإصابات المذكورة.
تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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