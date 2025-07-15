إعلان

حريق شقة في البساتين.. والتحريات: ماس كهربائي السبب

11:46 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

حريق شقة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- صابر المحلاوي:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ومعاينة فرق الأدلة الجنائية، ملابسات اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين.
وأفادت التحريات والمعاينة أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات، نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية، دون وقوع أية إصابات.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة البساتين.
وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل دون إصابات.
وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة في البساتين حريق شقة بسبب ماس كهربائي مديرية أمن القاهرة اندلاع حريق داخل شقة سكنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني