حريق شقة في البساتين.. والتحريات: ماس كهربائي السبب

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ومعاينة فرق الأدلة الجنائية، ملابسات اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين.

وأفادت التحريات والمعاينة أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات، نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية، دون وقوع أية إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة البساتين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل دون إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.