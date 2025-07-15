كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات حادث تصادم بدائرة قسم شرطة البساتين، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط العناصر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل "ثلاجة" تابعة لإحدى الشركات، وسيارة نقل ثقيل بدون لوحات معدنية، حيث لاذ قائد الأخيرة بالفرار من موقع الحادث.

وأدى التصادم إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى، ما تسبب في اصطدامه بالحواجز الخاصة بإحدى مناطق الأعمال.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل فراره خشية التعرض للمساءلة القانونية، نظرًا لعدم حيازته أية تراخيص قيادة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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