كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس "ديلر كوكايين" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، عقب إلقاء القبض عليه.

وأرسلت النيابة عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان نوعها.

وكانت مباحث قسم الشيخ زايد قد ألقت القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة من مخدر الكوكايين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد يفيد بضبط عاطل يبلغ من العمر 50 عامًا، بحوزته 40 لفافة من مخدر الكوكايين، وميزان حساس، ومبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع. وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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