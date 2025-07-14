كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما ورد من بلاغات من عدد (58) مواطنًا، بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية تُدعى "VSA" عبر شبكة الإنترنت، لقيامهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها قرابة (2.5 مليون جنيه)، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وهمية.

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين، من خلال إيهامهم باستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية تصاعدية، نظير مشاهدتهم لمقاطع فيديو (تتضمن إعلانات لشركات عالمية)، عقب تسجيلهم في المنصة وسداد رسوم عضوية تُحصَّل من خلال محافظ مالية إلكترونية.

كما تبين أن أفراد التشكيل قاموا بالترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عمولات مالية، مع استخدام تطبيق "واتساب" وأرقام دولية في التواصل مع الضحايا، لإضفاء طابع المصداقية على نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل العصابي وضبط (23 متهمًا)، وبحوزتهم: مبالغ مالية، محافظ إلكترونية، سيارات، هواتف محمولة، أجهزة حاسب آلي، وكميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، مفعل على بعضها محافظ إلكترونية.

وقد بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات المالية والعينية أكثر من 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتُحذّر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل هذه التطبيقات مجهولة المصدر، التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، تجنبًا للتعرض لعمليات النصب والاحتيال وخسارة أموالهم.

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