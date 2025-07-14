كتب – أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مُدعّم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، بدعوى قيامه بالاعتداء عليها وعلى صديقتها بالسبّ والضرب أثناء استقلالهما السيارة صحبته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه، وبفحص الواقعة، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج. وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة المشار إليها، وأنه قام بسبّها فقط، دون التعدي عليها بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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