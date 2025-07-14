كتب – أحمد عادل:

كشف المستشار محمد رشوان، محامي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، عن صدور قرار بشطب الدعوى القضائية المقامة من طليقة موكله، والتي كانت تطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لابنتيه.

وأوضح "رشوان" في تصريح خاص لمصراوي، أنه تقدم بطلب إلى محكمة الأسرة بشطب الدعوى، بسبب تكرار تغيب المدعية وابنتيها عن حضور جلسات المحاكمة، وهو ما استجابت له المحكمة بالفعل.

وقضت محكمة الأسرة بشطب الدعوى المقامة من طليقة إبراهيم سعيد لعدم حضورها وابنتيها الجلسات المقررة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، على ذمة عدد من القضايا المقامة من طليقته وابنتيه، وذلك بعد قبول الطعن المقدم منه على حكم سابق بحبسه.

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