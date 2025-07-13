كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في واقعة مقتل مسن بمنطقة الطالبية، على خلفية مشاجرة نشبت بعد منعهما من دخول عقار تقيم فيه زوجة أحدهما عرفيًا، وذلك لجلسة 15 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وجاء في أوراق القضية رقم 8144 لسنة 2025 جنايات الطالبية، أن المتهمين "ع. أ." و"ر. م." اعتديا على المجني عليه بضربات على رأسه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، بسبب منعه من دخول العقار محل سكن زوجته العرفية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي. فيما لم تتوصل التحريات إلى دليل قاطع بشأن مشاركة المتهم الثاني في واقعة الضرب.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهمان نية القتل، وأكدا أن ما جرى لم يكن سوى مشاجرة تطورت دون قصد إزهاق الروح. وقدّمت سيدة تُدعى "منى. م." وثيقة زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، وأكدت علاقتها به أمام النيابة العامة.

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