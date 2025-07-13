كتب – أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، تيسيرًا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف جميع الفئات على مستوى الجمهورية.

وتفقد الحضور مقر الشهر العقاري واستمعوا إلى شرح مفصل حول تجهيزات المقر وإجراءات العمل به، حيث يعمل بنظام الشباك الواحد وبصورة مميكنة بالكامل، وفقًا لمنظومة التحول الرقمي، ويستقبل المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن هذا الفرع تم نقله من مقره السابق بشارع مراد بمحافظة الجيزة إلى مقره الحالي داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بعد اختيار موقع أكثر ملاءمة لتيسير الخدمات على المواطنين.

ويأتي افتتاح هذا الفرع استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل، والتخطيط، والتنمية المحلية.