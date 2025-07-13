كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بمقر المحكمة، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي حضر لتقديم التهنئة بمناسبة تولي سيادته رئاسة محكمة النقض.

رافق المستشار مدكور وفد قضائي رفيع ضم كلاً من:المستشار أحمد فكري، نائب رئيس الهيئة ورئيس التفتيش الفني، والمستشار سمير شرادة، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة والأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التنسيق والتواصل، والمستشار وليد صالح، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني، نائب رئيس الهيئة والأمين العام المساعد لشؤون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم.

كما حضر اللقاء من جانب محكمة النقض: القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المجلس للعلاقات والإعلام، والقاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد للمجلس.

وخلال الزيارة، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن تمنياته الخالصة بالتوفيق لرئيس محكمة النقض، مؤكدًا الدور الوطني للمحكمة في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد المبادئ القانونية في الدولة.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بالزيارة، مؤكدًا حرص المحكمة على الاستمرار في أداء رسالتها القضائية الرفيعة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في تأكيد رمزي على عمق التعاون والعلاقات الوثيقة بين المؤسستين القضائيتين.

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