كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بديوان محكمة النقض، المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المجلس للعلاقات والإعلام، والقاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد للمجلس.

وخلال اللقاء، أعرب معالي وزير شؤون المجالس النيابية عن تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض في أداء مهامه، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تضطلع به محكمة النقض في ضمان تطبيق صحيح القانون وحماية الحقوق والحريات.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا استمرار المحكمة في أداء رسالتها السامية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وفي ختام اللقاء، شدّد الجانبان على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في دعم سيادة القانون، وترسيخ دعائم الدولة الوطنية، دعمًا لمسيرة الدولة نحو "الجمهورية الجديدة".

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