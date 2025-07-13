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80 مليون جنيه من تجارة السموم.. ضبط سيدتين بتهم غسل أموال بالبحر الأحمر

03:10 م الأحد 13 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتين مقيمتين بمحافظة البحر الأحمر، لثبوت قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات قيام المتهمتين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقد قُدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات.

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غسل أموال البحر الأحمر مكافحة المخدرات والأسلحة
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