الإعدام شنقًا لمتهم في قضية اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لأحد المتهمين في إعادة محاكمته بقضية اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم، من بينها قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، ومقاومة السلطات، واستخدام أجهزة اتصالات دون تصريح رسمي، بهدف المساس بالأمن القومي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انخرطوا في أنشطة إرهابية، شملت تمويل الإرهاب، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، بغرض الإخلال بالنظام العام، باستخدام العنف والإرهاب كوسيلة لتنفيذ تلك الأغراض.

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