كتب- أحمد أبوالنجا:

أعرب المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، متمنيًا استمرار التعاون والتواصل المثمر بين مجلس الدولة ووزارة التربية والتعليم، بما يحقق مزيدًا من التقدم والرفعة لوطننا الغالي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر المجلس، بحضور الأمين العام ولفيف من قضاة مجلس الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي المستشار أسامة شلبي رئاسة مجلس الدولة.

من جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

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