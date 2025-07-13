كتب- صابر المحلاوي:

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمحل اشتعلت فيه النيران بشارع فيصل، وتبيّن من خلال الفحص أن الحريق اندلع في واجهة المحل وامتد إلى واجهة الطابق العلوي، كما التهمت النيران سيارة ملاكي كانت متوقفة أمام العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الفنية وبيان أسباب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محل تجاري مجاور لصيدلية بشارع فيصل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنوا من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وأسفر الحريق عن تلفيات بواجهة المحل والطابق العلوي، إلى جانب احتراق السيارة الملاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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