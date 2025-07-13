كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة "ميكروباص" يسير عكس الاتجاه أعلى أحد الكبارى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

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