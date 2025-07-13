كتب – أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على المتهم بالاشتراك مع مطرب المهرجانات "عصام صاصا" في تزوير توكيل رسمي، وقضت بحبسه سنة مع الشغل، وذلك عقب إعادة إجراءات محاكمته.

وجاء في حيثيات المحكمة أن الدعوى، حسبما استقرت في عقيدتها واطمأن إليه وجدانها، مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، أن المتهم الرابع "عصام صاصا" تسبب في حادث سير أسفر عن وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ.

وذكرت الحيثيات أنه، وإذ رغب المتهم الرابع في استبدال محاميته بمحامٍ آخر هو "محمد حمودة"، فقد ألغى التوكيل السابق وغادر مصر متجهًا إلى إمارة دبي لإحياء حفل، وفي ذات اليوم رغب في استخراج توكيل عام قضايا للمحامي الجديد للدفاع عنه في القضية، معتقدًا أن إصدار التوكيل من خارج مصر سيستغرق وقتًا طويلًا.

وعليه، قرر المتهم استخراج التوكيل من داخل مصر رغم تواجده بالخارج، مدركًا أن هذا الإجراء يُعد تزويرًا في محرر رسمي، فاتفق من مقر إقامته في دبي مع شقيقه (المتهم الأول) والمتهم الثالث (سبق الحكم عليهما) على تزوير التوكيل، واستصداره داخل مصر بانتحال شخصية المتهم الرابع.

وقام المتهم الرابع بتزويدهما بكافة البيانات اللازمة، بما فيها توقيعاته وصورة بطاقته وبيانات المحامي، بهدف إثباتها بالتوكيل، ثم أبلغ المتهم الثالث صديقه "حسني سيف الدين سيد محمود" بالرغبة في استخراج التوكيل على وجه السرعة، وأرسل له البيانات المطلوبة.

ونظرًا لاعتقاد الموظف حسن النية أن المتهم الرابع داخل البلاد، أبلغ رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بذلك، وأرسل له البيانات لتضمينها بالتوكيل، فوافق الموثق على ذلك.

وتحصّل دور المتهم الثاني "محمود أحمد" في استلام أوراق استخراج التوكيل المزور خارج المكتب، والحصول على توقيع شقيق "عصام صاصا" بديلًا عنه، مع علمه بعدم صحة ما يقوم به ومعرفته بهوية المتهم الأول.

وأبلغ المتهم الثالث صديقه بأن المتهم الثاني هو من سيتسلم الأوراق ويوقعها، فدله على مكانها بأحد محال البقالة، حيث تسلمها بالفعل، ثم هاتف المتهم الأول لترتيب لقائه وتوقيع الأوراق باسم المتهم الرابع، وأرسل له الموقع الجغرافي لمكان لقائهما بشارع شريف بجوار البنك الأهلي المصري بوسط القاهرة، حيث التقيا بسيارة مستأجرة.

وبذلك، ثبت للمحكمة اشتراك المتهمين جميعًا مع الموثق المهمل في تزوير التوكيل الرسمي، قاصدين تغيير الحقيقة واستعمال المحرر المزور فيما زُوِّر من أجله، مما أضر بالثقة المفترضة في المحررات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.

لذا، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل، لثبوت اشتراكه مع "عصام صاصا" وشقيقه في تزوير محرر رسمي.

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