كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد القوافل الفنية واللوجستية لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة للمواطنين في عدد من المحافظات، شملت: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

أسفرت جهود القوافل خلال الفترة الماضية عن استخراج 7.531 بطاقة رقم قومي و33.651 مستندًا مميكنًا، مع استمرار العمل بها اعتبارًا من 12 يوليو 2025، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين.

كما تلقى القطاع الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة (15340 – 15341) لتلبية الطلبات الفورية والخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ما أسفر عن استخراج وتوصيل 1.057 بطاقة رقم قومي و263 مستندًا مميكنًا.

وفي إطار الدعم الإنساني، تم إيفاد مأموريات منزلية لـ63 حالة إنسانية لتجديد بطاقاتهم القومية، بالإضافة إلى استخراج وتجديد بطاقات 309 مواطنين بالعاصمة الإدارية والأندية، و430 حالة من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز منظومة الخدمات الجماهيرية، وإعلاء قيم حقوق الإنسان وتيسير الإجراءات للمواطنين بكفاءة واهتمام إنساني.

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